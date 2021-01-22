Байден официально получил контроль над Сенатом перед голосованием по импичменту

Демократическая партия США теперь формально имеет большинство в Сенате. Хотя по сути они получили только 50% мест в верхней палате парламента, но по американским законам вице-президент США имеет право на решающий голос, если голоса Сената разделятся пополам.

После победы Джо Байдена на выборах президента в кресле вице-президента Майка Пенса сменит член Демпартии Камалла Харрис. После официального вступления в должность в ходе инаугурации главы государства она также привела к присяге избранных сенаторов Рафаэля Уорнока, Джона Оссоффа и Алекса Падилью, которые до того момента были избраны, но не приступили к исполнению своих обязанностей. Внимание на это обратила электронная газета «Век».

Сравнять число кресел в Cенате демократам удалось на фоне конфликта со штурмом Капитолия. Он происходил 6 января, в тот же день в штате Джорджия проходили выборы сенаторов, на которых победу одержали Уорнок и Оссоффа. Последний победил своего соперника из Республиканской партии с минимальным перевесом в 0,6%.

Один из самых резонансных вопросов, которые предстоит в ближайшее время решить Сенату, — выносить ли импичмент бывшему президенту Дональду Трампу, что грозит ему запретом на участие в выборах. Ранее предложение было принято Палатой представителей Конгресса при поддержке небольшого числа республиканцев.