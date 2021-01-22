Адвокату Навального не разрешили передать политику в СИЗО распечатку новостей

Адвокат оппозиционера Алексея Навального сообщил, что политику разрешили позвонить семье и передали письма. Защитник Вадим Кобзев лично сообщил об этом Znak.com.

Напомним, политик отбывает 14-дневный карантин в СИЗО «Матросская тишина».

При этом Кобзев не смог передать политику в камеру распечатку новостей, где он собрал реакции популярных личностей о нем и процессе над ним. Сотрудники СИЗО отказались их принять, сославшись на внутренние правила.

Адвокат отмечает, что в других следственных изоляторах таких правил нет.