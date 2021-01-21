Задержаны расследователь ФБК Албуров и пресс-секретарь Навального Ярмыш

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Георгий Албуров был задержан полицейскими на Ленинградском вокзале. Об этом он сообщает в своем Twitter. Два дня назад он с коллегами выпустили расследование о «дворце Путина» в Геленджике за 100 миллиардов рублей.

После долгого стояния у двери пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш полицейские задержали и её тоже. «Повезли в отдел, адвокату со мной в машине поехать не дали. Очевидно, теперь ее будут не пускать в ОВД», — пишет она.

К ранее задержанной юристу ФБК Любови Соболь также четыре часа не пускали адвоката Владимира Воронина, сообщает защитник. «Подаём жалобы на действия этих нарушителей закона», — поясняет он после, того как его все же допустили до клиента.

Ранее сегодня также был задержан юрист ФБК Владлен Лось. Он гражданин Беларуси, и от него потребовали покинуть страну до 25 января. Возвращаться запретили до ноября 2023 года. «Меня оставляют на ночь в ОВД, составили протокол по 19.3 [КоАП РФ о невыполнении законных требований сотрудника полиции, — ред.]. Суд завтра будут», — поясняет он.

Адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, который приехал к Лосю, также задержали, предварительно повалив на пол и несколько раз пнув по спине. К нему выехал другой адвокат Фёдор Сирош — он написал заявление на имя начальника ОВД «Даниловское» с требованием провести проверку правомерности задержания и установить лиц, которые осуществляли задержание и доставление.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».