В Петербурге 13 муниципальных депутатов задержали за нарушение самоизоляции

В Петербурге полиция задержала 13 муниципальных депутатов округа «Смольнинское», принадлежных к партии «Яблоко», пишет «ОВД-Инфо».

Задержание произошло во время запланированного заседания. Депутат Борис Вишневский подтвердил, что против участников встречи возбуждены дела по статьям о нарушении антикоронавирусных ограничений.

«Я безуспешно объяснял полиции, что заседание муниципального совета, которое законно хотели провести (и начали проводить) избранные депутаты никак не может рассматриваться как "массовое мероприятие" и не может быть наказуемо за нарушение "антикоронавирусных" запретов. Полицейские (включая начальника отдела полковника Александра Горицкого) делали вид, что не видят разницы», – пишет Вишневский.

Все депутаты были выпущены из отдела полиции №76 в полночь.