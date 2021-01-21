"Теперь выяснилось": Орлова о том, как расследование Навального поменяло политическую жизнь в РФ

Расследование, опубликованное командой российского оппозиционера Алексея Навального после его задержания и ареста, сумело фактически перевернуть текущую повестку с ног на голову.

Нет, разговоры о том, что произошедшее с политиком после возвращения в Россию является, как минимум, странным, никуда не делись, однако ответный удар, а именно так публикацию видео о «дворце Путина под Геленджиком» восприняли многие эксперты, точно удался и градус общественного обсуждения темы явно повысился, попутно задевая и ситуацию, в которой оказался сам Алексей Анатольевич. Шутка ли, менее чем за три дня с момента публикации видео собрало свыше 42 миллионов просмотров на YouTube.

Попутно оживилась и старая дискуссия вокруг коррупции в высших эшелонах российской власти, которую неоднократно поднимали на самых разных уровнях и по самым разным поводам, но она (история) раз за разом упорно затихала, не провоцируя никаких значимых последствий и даже особо не отражаясь на рейтингах власти. Впрочем, в этот раз ситуация явно выглядит иначе, а потому Владимир Путин и его ближайшее окружение после публикации нового расследования точно понесут существенный ущерб, как репутационный, так и электоральный.

В конце концов, рухнула многолетняя теория прокремлевских экспертов, насаждавших общественности миф о «добром царе и плохих боярах». Этот факт метко подметила журналист «Эха» Карина Орлова.

«Все эти два десятка лет Путин строил из себя хорошего царя при плохих боярах: все вокруг были плохими, а он один – хорошим, честным и скромным человеком. Но теперь выяснилось, что он ровно такой же, как его окружение», – заявила она.