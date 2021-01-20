В Госдуме назвали закон о языке в Украине "насильственной ассимиляцией"

В Государственной думе подготовили заявление «О нарушении основополагающих прав человека на Украине в связи с новыми запретами на использование русского языка», пишет «Парламентская газета».

Документ станет подспорьем для работы дипломатов от РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Депутаты выступают против запрета в Украине на использование русского языка в бизнесе, здравоохранении и науке.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечетсвенниками Леонид Калашников также назвал «людоедским» закон, запрещающий русский язык в рекламе, рецептах, назначениях и при защите диссертаций.

В заявлении такие языковые ограничения описываются как «одиозная попытка закрепления курса на насильственную украинизацию и ассимиляцию, прежде всего русского и русскоязычного населения многонациональной страны».