Адвокаты Навального ответили на обвинения в неявке в инспекцию ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняет политика Алексея Навального в том, что он якобы не являлся на приписанные проверки в инспекцию в рамках испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». По заявлениям ведомства, Навальный якобы игнорировал эти визиты не только когда был в Германии, но и до отравления в конце августа. На этом основании они хотят назначить оппозиционеру реальный срок.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев пояснили журналистам, что служба искажает факты. По словам Михайловой, в те даты, в которые ФСИН утверждает, что политик не явился в инспекцию (до отравления), он и не должен был туда приходить.

«У нас есть решение судов, когда он должен отмечаться — два раза в [месяц] по определенным дням. ФСИН хотела его видеть и в другие дни тоже», — поясняет защитник.

При этом никаких дополнительных обоснований ФСИН не приводила. Также Навальный не получал никаких уведомлений от службы, пока находился в Германии, а за весь период в материалах дела есть только два уведомления: первое «непонятно, вручено оно или нет», а второе — «приколот чек, что отправлено почтой» (цитата по «Дождю»).

На вопрос о том, правда ли ФСИН предупреждала политика и его адвокатов, как говорят в ведомстве, защитник ответила отрицательно: «Меня ФСИН ни разу ни о чем не предупреждала, не уведомляла».

«Чтобы вы понимали, осужденный общается с инспекцией без адвокатов, — дополнил коллегу г-н Кобзев. — Нас как адвокатов в этом деле условно-осужденного нет. Это он общался непосредственно с ними.

И до отравления, до августа прошлого года никаких претензий у ФСИН к нему не было. (...) Очень странно, что вот эти нарушения, которые якобы были в январе, феврале, марте, что они о них молчали, и только теперь они говорят: "А вот там ещё было". Это всё очень странно».

Рассмотрение дела об изменении закончившегося в 2018 году условного срока на реальный должно пройти 29 января.