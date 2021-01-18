Командир самолета Навального объявил о замене Внуково на Шереметьево со смехом в голосе

Невестка актера Владимира Конкина случайно оказалась в одном самолете авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным, который, вопреки расписанию, сел в Шереметьево, а не во Внуково. Ее рассказ привела на своей странице в Instagram журналист Марина Саид Шах.

– Алексей зашёл в салон самолёта бодрым, активным и жизнеутверждающим, – поделилась Людмила Конкина. – Когда мы со Святославом покупали билеты, то не знали, что с нами на одном борту будет лететь Навальный. Нам сообщили об этом в аэропорту, мы в шутку подумали, а долетит ли самолёт до Москвы, но отказываться от полёта не захотели.

По словам Людмилы Конкиной, при виде Навального все пассажиры поняли, что полет будет необычным.

– Мы, как и все пассажиры, сразу предположили, что не приземлимся во Внуково, – вспоминает невестка актера.

За двадцать минут до приземления командир корабля с веселыми нотками в голосе объявил об изменении аэропорта посадки во Внуково на Шереметьево (на английском он добавил ещё «enjoy life» – наслаждайтесь жизнью). Раздался смех, и многие зааплодировали.

Невестка Конкина добавила, что репортеров в салоне было не менее половины от всех пассажиров.

Святослав и Людмила Конкины//фото: личный архив С.Конкина

– Было интересно наблюдать за их работой. На борту атмосфера была позитивной, – заключила попутчица Алексея Навального.

Сам политик, судя по краткому интервью в салоне самолета, не верил в возможность задержания прямо в здании аэропорта:

– Меня арестуют? Это невозможно! – говорил Навальный, направлясь к своему месту в «счастливом», как он выразился, 13-м ряду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мариана Саид Шах (@marianasaidshah)

Однако Алексея Навального «приняли» в Шереметьево сразу после посадки, в настоящее время он продолжает оставаться в отделении полиции в подмосковных Химках, где в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения оппозиционеру.