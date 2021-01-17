Самолет Навального готовится к вылету в Москву. "Внуково" кишит силовиками

Политика Алексея Навального в Германии посадят на самолет, минуя формальные процедуры регистрации. Об этом рассказывает Deutsch Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам, которе охраняет оппозиционера на территории ФРГ.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Instagram сообщила о подготовке к вылету в Россию.

Тем временем в аэропорте «Внуково», куда самолет Навального должен приземлиться во второй половине дня, сотрудники правоохранительных ведомств проводят охранную спецоперацию: зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой, пишет «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента, в аэропорт не пускают людей без билетов под предлогом борьбы с коронавирусом, а возле здания стоят десятки полицейских автобусов и автозаков.

Ранее издание Baza писала, что у не менее сотни полицейских, которых во «Внуково» привезли специально ради встречи Навального, есть специальные установки, а сами они разделены на три группы и отвечают за разные действия.

Кроме того, не меньше десяти человек вчера и сегодня были задержаны в Санкт-Петербурге при попытке уехать в Москву, в том числе один журналист.