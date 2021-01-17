Россия встречает Навального. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Прежде чем перейти к ключевому событию политической жизни России — возвращению Алексея Навального на Родину — переместимся на время в далекую страну, события в которой удивительным образом перекликаются с нашими, — в Уганду: если нашему брату сказать, что есть такой «иностранный агент, которому не по душе стабильность и независимость» страны, он, безусловно, подумает, речь идет о России и Навальном (ну то есть о том, что про него говорит пропаганда), но нет — это цитата президента Уганды Йовери Мусевени о тамошнем оппозиционере Боби Вайне — он также распространяет свои слова через интернет (перед выборами его отключили) и борется с режимом человека, который находится у власти почти с самого его рождения (Вайну 38 лет, а Мусевени является президентом уже 35 лет), к тому же он пользуется популярностью среди молодежи, его и его соратников несколько раз арестовывали (или убивали) — выборы там сопровождались массовыми протестами (с десятками убитых оппозиционеров), привычными фальсификациями и традиционной победой 76-летнего национального лидера (это при том, что средний возраст в стране — 16 лет), который, кстати, тоже поднимал страну с колен (до него был диктатор ещё хлеще),

но нашему, конечно, до него далеко, ведь 36 лет президентства пока возможны только в теории и, как г-н Путин говорил на своей пресс-конференции, он ещё не принял решение, выберет ли его народ снова в 2024 году или нет, но ведь есть примеры и поближе: Лукашенко вот, наплевав на все приличия и мнения (возможно, даже на кремлевское мнение наплевав), всё сидит и наглядно демонстрирует, почему жить в кольце врагов не самая хорошая идея — хотел ЧМ по хоккею, а получит, кажется, дырку от бублика: после того как глава IIHF Рене Фазель приехал на прошлой неделе в Минск и, судя по кадрам встречи с узурпатором, облизал всё, что только можно было облизать, ему прилетело от ключевых спонсоров чемпионата, вдохновленных белорусской общественностью, и он начал ретироваться — нельзя, конечно, в Минске устраивать ЧМ, пока Лукашенко у власти, а репрессии идут полным ходом, это просто даже вообразить стыдно и сложно, да и не хочется такое воображать,

а другим неудачным примером можно с натяжкой считать Трампа, которого после попытки устроить что-то вроде переворота продолжают шельмовать уже не только соцсети (хотя FB немного сдал назад), но и политики, и бизнес: ему грозит второй импичмент, что в переводе на русский будет означать «волчий билет» к участию в выборах, а компании и банки отворачиваются от Трампа и его и без того не блеставших успехами фирм, — даже если Трамп останется в игре, с деньгами у него явно будет напряженка,

ведь он же не Миллер и не зарабатывает почти по 2 млрд в год, а значит и мечты его сбываться не обязаны, тем более жизнь есть и после власти: вот Дмитрий Медведев, например, снова появился на небосклоне со статьей об «оголтелой цензуре» (в США, конечно же) и «цифровом тоталитаризме» — непонятно только, кто он, собственно, такой — да, некоторые вспомнят, мол, бывший президент, но и то с усмешкой, вроде был премьером, но, кажется, это тоже было в какой-то другой жизни, а для большинства он навсегда останется главным героем фильма «Он вам не Димон» — одной из лучших работ Алексея Навального, человека, который уже через пару часов сядет в Москве, вернее, через пару часов приземлится, а потом, возможно, и сядет, по крайней мере, и к тому, и к другому все в России от оппозиции до властей готовятся всю неделю, лишний раз подтверждая слова президента Путина: «Кто он такой, кому он нужен»:

кроме сторонников во «Внуково» планируют прибыть активисты Прилепина и SERB (или «городские сумасшедшие», как назвал их Волков), уже заявившие, что ради защиты «конституционного строя» от Навального намерены наплевать на саму Конституцию и добиваться высылки политика (и ничего ведь их в этом не смущает), и, несмотря на то, что они также обещают захватить в аэропорт торты и зеленку, задерживают и предупреждают о недопустимости массовых мероприятий все равно обычных оппозиционеров (и даже журналистов): у них изымают машины, их снимают с поездов, прокуратура и пресс-служба «Внуково» не только запретили встречать Навального, но даже журналистам освещать его прибытие, оператора ФБК (организация признана «иностранным агентом», ну, как в Уганде), у которого на иждивении 4 ребенка, оперативно отправили на 2 месяца в СИЗО за комментарий в твиттере,

— готовится к прибытию Навального даже ВЦИОМ, откуда, как пишут, людям уже звонят с вопросами про связи политика с ЦРУ — скоро нас, видимо, ждет сообщение, будто в это верит треть опрошенных (и ведь правда поверят), но домашнюю работу сделали и в Европе: Германия ответила на запросы российской прокуратуры — придется придумывать, почему же снова дело об отравлении возбуждать не нужно — а ЕСПЧ коммуницировал жалобу о невозбуждении этого самого дела,

ко всему этому можно лишь добавить, что вернуться в Россию при почти 100-процентной угрозе посадки по любой из миллиона статей, а, возможно, и с угрозой очередного покушения — шаг на который, надо признать, мало бы кто пошел: конечно, это часть игры, но от того в этом поступке не меньше героизма (а многие добавляют ещё, что хватает в этом и патриотизма).