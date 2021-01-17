Прилёт Навального: самолёт готовят к вылету из Москвы, в Берлине будет ясная погода

В московском аэропорту Внуково объявлена посадка на рейс DP 935 в Берлин (аэропорт Бранденбург). Именно этим бортом (обратным рейсом) должен вернуться сегодня в Россию Алексей Навальный.

Пока (на 13:00) от оппозиционера не поступало сообщений ни о том, что он собирается вылетать, ни об отказе от полета. Вчера в своём телеграм-канале он разместил новость-ролик, в котором якобы на кремлёвской стене разворачивается огромный плакат «Алексей, пожалуйста, возвращайся». «На Красной площади зафиксирован крик души В.В.Путина», – так прокомментировал ролик сам оппозиционер.

В Берлине нежарко (минус 2-3 градуса), но до московских холодов далеко (в Москве сегодня минус 18, к моменту прилёта похолодает ещё на пару градусов). Рейс Берлин – Москва DP 936 должен проходить при хорошей ясной погоде. Из Берлина по расписанию он должен вылететь в 16:45 по московскому времени и приземлиться во Внуково в 19:20. В московском аэропорту ожидают большое число журналистов и сочувствующих Алексею Навальному (администрация аэропорта уже попросила СМИ воздержаться от съёмок, заверив, что видео будет предоставлено; скорее всего эта просьба будет проигнорирована). Ожидается в районе аэропорта и ОМОН, однако пока в терминалах и около них спокойно. Утром в Петербурге были задержаны журналист и трое активистов, вылетавших в Москву для встречи Навального.

Алексей Навальный должен вылететь из нового берлинского аэропорта Бранденбург, открытого всего 2,5 месяца назад. Интересно, что строительство новой главной воздушной гавани столицы Германии сопровождалось неслыханными для немцев срывами сроков (задержка на 9 лет) и скандалами. Если бы Навальный был оппозиционером в Германии, он оттоптался бы на этом строительстве по полной программе.

Пока по-прежнему возможны несколько основных вариантов развития сегодняшних событий:

Навальному позволят уехать из Внуково домой.

Навального задержат после приземления в Москве, документы для этого подготовлены (скорее всего речь может идти о задержании у трапа самолёта или во время прохождения паспортного контроля).

Навальный по какой-то причине не вылетит из Берлина.

Ранее столь пристальное внимание к отдельно взятому рейсу в России было во время авиаприключений Эдварда Сноудена.