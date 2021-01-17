Бразилия отвергла "Спутник V", ЧМ в Минске трещит по швам. Главное к 17 января

Сегодня вечером в Россию должен вернуться оппозиционный политик Алексей Навальный. Он прилетит в аэропорт «Внуково» на рейсе лоукостера «Победа». Правоохранительные органы предупреждали, что встречать его запрещено, а также угрожали задержать его.

Бразилия отказалась разрешать российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования. В ответе на запрос подрядчика российской стороны говорится, что препарат «не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства». Ранее РФПИ заявлял о намерении поставить в страну 10 млн доз до конца квартала и 150 млн доз до конца года. Также фонд намеревался совместно с компанией Uniao Quimica наладить производство вакцины в стране.

WhatsApp решил отложить обновление пользовательского соглашения, по которому персональные данные разрешалось передавать головной корпорации Facebook. Вместо 8 февраля обновление выйдет 15 мая. Это связали с резкой реакцией пользователей, которые после этого начали массово уходить на другие платформы (Telegram и Signal — в последний по совету Илона Маска). «Все, чем вы делитесь с друзьями и родными, остается между вами», — пытается убедить своих клиентов мессенджер, отмечая, что корректировки для них почти ничего не изменят.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оправдался, что его встреча с Лукашенко не говорит о политической поддержке. Вопреки мнению рекламодателей, многих белорусов и сочувствующих им европейских стран он заверяет, что «спорт вне политики». «У нас будут разговоры с организаторами, белорусской федерацией хоккея, спонсорами, советом IIHF, нашим маркетинговым партнером. У нас контракт на проведение соревнований, не так все просто (...) Политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно», — прокомментировал он предстоящий чемпионат мира в Минске для ТАСС. Решение может быть принято 18 января.

Заседание лидеров стран большой семерки (G7) пройдет 11-13 июня в очном формате в Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает DW.

Страховая компания Zurich Insurance Group AG выходит из «Северного потока-2» из-за угрозы американских санкций, пишет Bloomberg.

Телеканал «Царьград» шантажирует Юлию Навальную, угрожая опубликовать некие фотографии неких обнажённых девушек, которые якобы были присланы её мужу, политику Алексею Навальному. Какое отношения он к ним имеет, не уточняется, как они попали к «Царьграду» — тоже. Внимание на инсинуацию обратил «Дождь». От супруги оппозиционера требуют отказаться от дальнейшей политической деятельности.

Соратница Навального Любовь Соболь сообщила в своем Facebook, что отпечатки главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой обнаружили в одной из квартир предполагаемого отравителя Навального Константина Кудрявцева. Причем отпечатки нашли в квартире 38, хотя ранее утверждалось, что Соболь «проникла» в квартиру 37, к тому же одна.

Координатора питерского штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга задержали для «установления личности», после того как они сели на поезд до Москвы, чтобы встретить политика в аэропорту, пишет «Медиазона». Похожие случаи были зафиксированы накануне с другими сторонниками Навального.

Федеральное бюро расследований США изучают, не получали ли протестующие у Капитолия денег из других стран, передает NBC News. Ранее поступали данные, что из Франции до беспорядков на счета радикалов поступил перевод биткоинами на $500 тысяч. Бюро уточняет обстоятельства перевода. Не исключается вариант, что дестабилизацией ситуации в США пытаются воспользоваться Россия, Иран и Китай, а также связанные с ними структуры.

Тем временем в ходе подготовки к инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января, в целях безопасности Почтовая служба США убрала или закрыла на замки в крупных городах часть почтовых ящиков, передает CNN. Отмечается, что это часть «обычной процедуры».