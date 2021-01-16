Что Собянин ждет от Путина? Политолог раскрыл детали карантина в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин в 2020 году как никто другой прочувствовал на себе взлеты и падения популярности. И если в самом начале пандемии главу московской администрации многие называли едва ли не первым в стране человеком в деле борьбы с распространением COVID-19, ставя его позиции едва ли не выше самого президента Владимира Путина, то уже осенью ситуация для него заметно изменилась.

Уже с сентября на фоне постоянных разговоров о приближающейся второй волне и грядущих ограничениях рейтинги Собянина устремились вниз. А когда карантинные меры, причем во многом довольно жесткие, в столице начали вводиться одна за другой, Сергей Семенович стал едва ли не самым упоминаемым в негативном смысле политиком в стране. Чего стоят многочисленные требования москвичей вернуть их детей в школы, доступа к которым они лишились еще с середины осени. И недавно это требование было удовлетворено.

Накануне мэр Москвы объявил, что с 18 января в столице будет отменено дистанционное обучение для учащихся всех классов, социальные карты которых будут разблокированы. Иными словами, старшеклассники, которые с октября месяца находились на «дистанте», наконец, смогут прийти в классы. В то же время, как считают многие эксперты, решение о послаблении карантинных мер в городе не столько связано с реальной эпидемиологической обстановкой, сколько продиктовано политическими целями.

К примеру, как отмечает политолог Павел Салин, никакого отношения к медицине решение столичных властей не имеет, в большей степени его стоит связывать с происходящими политическими процессами, происходящими в высшем руководстве страны.

«Динамика статистики заболеваемости и динамика мер, принимаемых властью, определяются исключительно политикой. Ставятся определенные стратегические цели, под которые все и подгоняется. Заявления Собянина в данном случае носят нейтрально-осторожный или умеренно-положительный характер, фактически оставаясь в зоне неопределенности. Во многом это связано еще и с тем, что стратегические цели российской власти также находятся в неопределенности. От Путина на данный момент ожидают конкретных стратегических установок, но он их пока не дает.

Президент, судя по всему, ожидает, когда будет определен курс администрации нового президента США в отношении России. На основании этого и будет определяться политический план на новый год вместе со стратегией транзита власти. И именно в эту стратегию будут постепенно встраиваться остальные игроки, в том числе мэр Москвы Сергея Собянин, даже в плане борьбы с коронавирусом.

Еще недавно российские власти рассчитывали наладить контакты с новым президентом США, имитируя новую оттепель, однако в Вашингтоне дали понять, что на такие шаги не пойдут. Поэтому сейчас рассматривается вопрос реализации сценария, при котором будет эксплуатироваться образ осажденной крепости, подкрепив его определенными социальными авансами. И Москва, исходя из ее высокого статуса, будет находиться в центре событий и ключевой информационной повестки, в том числе с точки зрения борьбы с коронавирусом.

Собянин прекрасно знает, что данный вариант на данный момент остается основным, но пока еще не одобрен, а потому начал готовить почву для быстрого запуска соответствующих процессов по первой отмашке. Но, поскольку точно неизвестно, поступит ли соответствующее распоряжение или нет, свои заявления он делает максимально осторожно. Дескать, тенденции положительные, но необходимо подождать и уже потом делать конкретные выводы. То есть Собянин, как и федеральный центр, старается оставить себе пространство для маневра», – подчеркнул Салин.