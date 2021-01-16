Аккаунт Трампа в Instagram все-таки разблокировали до инаугурации Байдена

В Facebook и Instagram снова доступны аккаунты еще действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Дождь». В руководстве соцсетей пока никак не пояснили досрочную разблокировку.

Ранее глава Facebook, которому принадлежит в том числе Instagram, Марк Цукерберг сообщал, что страницы Дональда Трампа будут заблокированы до проведения инаугурации избранного президента Джо Байдена. Церемония должна состояться 20 января.

Цукерберг пояснил, что это связано с «подстрекательством к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

Аккаунты Трампа были заблокированы после погрома в здании Конгресса, куда ворвались сторонники президента.