"Северному потоку – 2" в Германии дали разрешение на строительство до конца весны

В Германии продлили уже выданное разрешение по «Северному потоку – 2», которое проектная компания запрашивала летом.

«Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая», – цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Уточняется, что речь идет о новом временном окне «для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне».