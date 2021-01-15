Пригожин поставит памятник борьбе с бандами на месте расстрела российских журналистов

Российских бизнесмен Евгений Пригожин, широко известный как «повар Путина», направил властям Центральноафриканской республики предложение установить памятник на месте, где неизвестные расстреляли российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Монумент он хочет посвятить не журналистам, а борьбе ЦАР с бандформированиями.

«Евгений Викторович [Пригожин] выдвинул предложение за свой счёт установить памятник на месте гибели российских журналистов. Монумент станет символом многолетней борьбы народа Центральноафриканской республики с бандформированиями и памятником их жертвам», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин также заявил, что готов взять на себя все затраты на производство памятника.

Напомним, что в ЦАР журналисты снимали расследование о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Пригожиным. Российские следственные органы считают основной версией причины убийства репортеров ограбление бандитами, однако такая трактовка устраивает не всех: журналисты из центра «Досье», который спонсирует Михаил Ходорковский, считают, что убийство было хорошо спланировано и приведено в действие при участии бойцов ЧВК «Вагнер». По их мнению, версия о нападении бандитов — прикрытие для ликвидации журналистов за их расследование.

Ранее в интервью «Эху Москвы» Михаил Ходорковский заявил, что не намерен останавливать расследование убийства журналистов и планирует довести дело до конца, даже если сбор необходимых данных займет несколько лет.