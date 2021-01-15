Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за ошибочных обвинений налоговиков

Кабинет министров Нидерландов в полном составе уходит в отставку после скандала с детскими пособиями. Об этом пишет Euronews со ссылкой на местные СМИ.

Всё началось с ошибочно предъявленных налоговыми органами обвинений в адрес более чем девяти тысяч семей. Сперва им вменили мошенничество с целью получения денежных пособий. От многих из них также потребовали вернуть все выплаченные им пособия вплоть до выданных ещё в 2012 году.

Позднее оказалось, что это произошло по ошибке: на самом деле в предоставленных налоговикам справках ото всех этих семей содержались небольшие помарки, например, часто отсутствовала подпись.

Правительство вскоре признало свою ошибку и принесло официальные извинения, подкрепив их 500 миллионами евро компенсации (по 30 тысяч евро каждой пострадавшей семье), но ситуацию это не спасло даже после вмешательства главы кабмина Марка Рютте, призвавшего избежать дестабилизации ситуации в стране во время эпидемии коронавируса.

Порядка двух десятков недовольных граждан обратились в суд с требованием наказать министров за халатность, а ряд чиновников, среди которых депутаты и судьи, они обвинили в «нежелании прийти на помощь оказавшимся в трудном положении соотечественникам». Несмотря на пандемию, правительство ждет отставка. Как пишет издание, премьеру в ближайшее время предстоит официально попросить отставки у короля Виллема-Александера.