"Подумай о жене и детях": Жириновский удивил "угрожающим" обращением к Навальному

Пока политологи едва ли не наперегонки пытаются спрогнозировать события в политической и общественной среде, которые могут произойти после возвращения Алексея Навального в Россию, у Кремля и представителей отечественного политического истеблишмента по поводу анонсированного оппозиционером прилета в Москву, похоже, складывается свое мнение.

К слову, если официальные российские власти в данной ситуации пытаются сохранять показное «равнодушное» молчание, заставляя говорить за себя силовые и судебные структуры, грозя политику реальным сроком, стараясь таким образом не допустить его возвращения в страну, которое может показаться многим триумфальным, узнать об их позиции относительно методов решения «проблемы Навального», как ее назвали некоторые эксперты, вряд ли удастся.

Между тем, отчасти рассмотреть позицию властей всегда можно было бы через заявления, которые озвучивают представители так называемой системной оппозиции, тем более, что их (системных оппозиционеров – прим. ред.) давно считают скрытым голосом Кремля. Вот только оппозиция в последние дни в рамках дискуссии на тему Навального «предательски» молчит. Единственный, кто решился выступить с относительно серьезным заявлением по этому поводу, оказался один из самых ярких российских политиков последних лет, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

В своем авторском Telegram-канале Владимир Вольфович опубликовал обращение к Навальному, в котором просит того оставаться в Германии и предупреждает о том, что возвращение на родину грозит оппозиционеру целой чередой серьезных неприятностей. Впрочем, если внимательно вчитаться в этот текст, можно предположить, что политик не предупреждает Навального, а завуалировано угрожает ему. Если вспомнить то, насколько прямым и открытым человеком всегда казался Владимир Жириновский, это его «стратегическое» послание Навальному выглядит даже в какой-то степени удивительным.

«Навальный, остановись вовремя, не нужно приезжать в Россию. Лучше подумай о жене и детях. Даже если тебе просто придется отбывать срок – это сильно отразится на твоем здоровье. Поэтому лучше оставаться в Германии, где хорошее пиво и хорошие сосиски. К вам там хорошо относятся, вы даже были гостем канцлера, чего еще ни разу не был удостоен ни один простой россиянин даже в самые лучшие периоды наших отношений.

Алеша, не нужно превращать свою жизнь в последний полет без билета обратно. Самолет привезет вас в Москву, все пассажиры сойдут с борта, а вас отправят в Омск, где вам придется пройти длительный курс лечения в той же больнице. Это понадобится для того, чтобы удостовериться в том, что вас никто не травил. Это займет несколько месяцев. Потом еще несколько месяцев вам придется провести в институте Сербского, а после начнется отсидка сроков – сначала за "Кировлес", а потом и за "Ив Роше". Кроме того, придется выплатить многомиллионные штрафы.

Все это для вас закончится примерно через 25 лет, и на свободу после столь длительного срока в неволе вы выйдете крайне болезненным человеком. Вас отправят в пансионат для освобожденных и неспособных жить самостоятельно. Именно там и закончится ваша бесславная жизнь.

Нужно ли делать это сейчас, когда перед вами Брюссель, Берлин, Мюнхен и другие города Европы, где вас везде готовы встречать с подарками, как и других предателей, бежавших из России – начиная с Герцена, заканчивая Ходорковским. Вы ведь не первый и далеко не последний в этой очереди.

Лучше вам забыть про российские аэропорты и самолеты, которые осуществляют рейсы в Москву. Лучше прогуляйтесь по Мюнхену, зайдите в местную пивную, где в свое время начал пивной путч Гитлер, побывайте в других исторических местах. У вас ведь в Европе очень много русскоговорящих друзей. Вы вместе с ними вполне могли бы создать коалиционное правительство в изгнании и жить, не зная бед. Лучше поступите как Керенский и проведите остаток своих дней где-нибудь в далеком зарубежье.

Алеша, одумайтесь, не стоит совершать этот опрометчивый и страшный поступок. Ни шагу на Восток, ваш путь – на Запад», – пишет Жириновский.