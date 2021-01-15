Эксперт: в СНГ может образоваться центр влияния, аналогичный Китаю и США

У Владимира Путина может быть план по созданию нового условного «Красного проекта» по СНГ, считает экономист Михаил Хазин.

Как пишет электронная газета «Век», в российской экспертной среде распространено мнение, согласно которому вскоре ожидается смена ключевых парадигм практически по всем направлениям политики РФ.

По словам Хазина, Москве следует выстраивать новый геополитический проект. Специалист считает, что у главы государства может имееться план по созданию нового проекта, который станет мощнейшей экономической точкой сборки для всех бывших советских республик. Экономист убежден в том, что центром этой системы способен стать Евразийский экономический союз (ЕЭС), в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Эксперт отмечает, что если Владимир Путин сможет расширить эту организацию, то в мире появится крупнейший центр силы, сопоставимый с США и Китаем. «Другого пути у бывших союзных республик попросту нет, они нуждаются в новом объединении», – пояснил публицист.

По мнению Михаила Хазина, которое эксперт озвучивает уже в течение долгого времени, президент готовит «левый поворот», в рамках которого представители либеральных элит будут отстранены от сфер влияния, отмечает издание.