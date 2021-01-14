Звонок Путину, скрытая охрана ФСБ: стало известно, каким будет возвращение Навального

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию превратилось в ключевую информационную и политическую повестку последних суток. Многочисленные эксперты продолжают перебирать сценарии, которые могут быть реализованы с первых же минут появления Навального в Москве.

Причем, эта дискуссия обострилась после того, как ФСИН объявила политика в федеральный розыск. К примеру, политолог Марат Баширов уже прокомментировал новое решение ведомства, которое планирует предпринять действия по задержанию оппозиционера до принятия судом решения о замене его условного срока на реальный. По мнению эксперта, после прилета в Москву Алексей Навальный имеет возможность избежать задержания, оставшись в транзитной зоне аэропорта в течение какого-то времени, чтобы не попасть в тюрьму сразу же.

Между тем коллеги Баширова постепенно приходят к выводу о том, что ситуация вокруг персоны Навального в России с его возвращением только осложнится. Более того, выражается мнение, согласно которому, Кремль решил отстраниться от решения «проблемы Навального» и отдать ее на откуп силовикам. Об этом, к примеру, пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», добавляя, что арест политика только повысит его статус, а сам он в будущем может организовать масштабную предвыборную кампанию перед голосованием за новый состав Государственной думы.

«Возвращение Алексея Навального в Россию открывает новую фазу политической активности в стране. Причем, перед этим вполне может выйти новая порция расследований в отношении предполагаемых заказчиков и отравителей, которая приведет не только к перезагрузке повестки, но и к усилению резонанса. Между тем в самой России оппозиционера по требованию ФСИН объявили в розыск. Власть таким образом пытается повлиять на принятое им решение.

Как бы там ни было, но Навальный снова станет лидером внесистемной оппозиции, которая нуждается в консолидации усилий и управляемости в преддверии парламентских выборов – это соответствует не только его личным амбициям, но еще и удовлетворяет абстрактные «башни Кремля». Более того, оппозиционера снова начали открыто называть агентом ЦРУ и проектом Кремля – тут все зависит от методичек и предпочтений конкретных авторов. На пике этого резонанса сам Навальный вполне может развернуть масштабную работу перед выборами в Думу, куда сам он вряд ли будет баллотироваться в связи с проблемами с законом.

Пока же политик заполняет пустую послепраздничную политическую повестку заявлениями, чтобы не допустить снижения медийного ажиотажа вокруг его персоны. В любом случае, возвращение на Родину чревато для него высоким риском оказаться за решеткой, а потому в последний момент решение может быть изменено. В этом случае Навальному придется искать аргументы для объяснений сторонникам, в списке которых могут оказаться проблемы со здоровьем.

Так или иначе, но Кремль публично дистанцировался от определения дальнейшей судьбы оппозиционера и оставил его на рассмотрение силового блока и судебной системы, чем продемонстрировал презрительное отношение к политическим перспективам оппозиционера в России.

Если оппозиционер будет задержан, на высшее российское руководство начнется давление со стороны крупных мировых СМИ, также в отношении Москвы начнут разрабатывать новые санкции. Сам Навальный, похоже, тюрьмы не боится, тем более что жесткие действия властей лишь повысят его рейтинги. Кроме того, согласно данным из разных источников, Навальный якобы получил гарантии безопасностей от лидеров США и Европы, которые даже лично переговорили с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы Навальный и его семья остались нетронутыми. Ему даже могут поставить скрытную охрану из ФСБ и ФСО в усиленном формате», – пишут авторы канала.