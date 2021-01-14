Во ФСИН говорят о готовности задержать Навального

Столичное управление ФСИН подтвердило, что оппозиционер Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом ведомство объявило политика в розыск уже 29 декабря, но стало известно об этом только вчера. Об этом сначала написали телеграм-каналы, а после подтвердил адвокат Навального.

ФСИН настаивает, что Навальный уклонялся от явки в полицию по делу «Ив Роше». По делу ему был назначен испытатльный срок, который федеральная служба неоднократно продлевала.

Во ФСИН утверждают, что им неизвестно местонахождение Навального, хотя даже президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявлял, что он лично выдавал разрешение на транспортировку политика на лечение в Германию.

Ранее журналисты обнаружили связи с ФСИН у судьи Юлии Окуневой, которая ведет дело «Ив Роше».

Напомним, Алексей Навальный планирует вернуться в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Сразу после того, как он сообщил об этом, московские суды уже назначили заседания по двум делам, где он является фигурантом.