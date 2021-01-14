В смартфоне главы штаба Соболь нашли прослушку. Телефон изымали полицейские

На канале «Навальный Live» опубликовано «анпакинг»-видео, где технический специалист политической команды вскрывает iPhone одной из сотрудниц.

Любовь Соболь в видео напоминает, что она вместе с начальником ее избирательного штаба на выборах в Госдуму Ольгой Ключниковой и оператором Акимом Керимовым в конце 2020 года была задержана после звонка в дверь сотрудника ФСБ, предположительно, причастного к инциденту с отравлением Алексея Навального. Все они были арестованы на семь суток.

Но на выходе из спецприемника Акиму Керимову не отдали изъятый телефон, а Ольге Ключниковой вернули. Это показалось команде Любови Соболь подозрительным, и они решили изучить гаджет.

Технический директор канала «Навальный Live» Даниэль Холодный сразу отметил, что на смартфоне есть следы вскрытия: «По краям экрана остался заводской клей, а винты явно откручивались».

Внутри сотурдник штаба обнаружил устройство, которое явно не входило в заводской состав IPhone. «На устройстве установлена сим-карта, микрофон. На обратной стороне можно увидеть GPS-трекер для отслеживания местоположения, а также микросхема для усиления радиосигнала», — поясняет Даниэль Холодный.

Также заметно, что один из контактов устройства касается дисплея, что, предположительно, позволяет людям, установившим техсредство, наблюдать за экраном.

«Как думаете, хоть один действующий депутат Госдумы поставит вопрос о парламентском расследовании [о прослушке оппозиции перед выборами] или потребует возбудить уголовное дело?» — задается вопросом Любовь Соболь.

Юристка отмечает, что незаконная прослушка попадает как минимум под статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны телефонных переговоров.