В Кремле три группы влияния: политолог рассказала, что будет с Навальным после возвращения

Недавнее заявление известного российского оппозиционера Алексея Навального о возвращении в Россию стало своего рода сенсацией дня. Тем более, что популярный блогер и политик даже назвал дату своего прибытия на Родину. Он отметил, что прилетает в Москву рейсом авиакомпании «Победа» уже 14 января.

И если прежде эксперты активно обсуждали сам вопрос возвращения Навального в Россию, пытаясь угадать, решится ли оппозиционер на такой шаг, и если решится, то когда именно. Сейчас этот вопрос закрыт окончательно, а политологи взялись прогнозировать, какие последствия может спровоцировать появление оппозиционера в стране, тем более что власть неоднократно давала Навальному четкие сигналы о нежелательности его появления через уголовные дела. Впрочем, в рядах отдельных экспертов зреет мнение о том, что задержание или арест Алексея Анатольевича по возвращении в Москву – сценарий совсем не обязательный.

К примеру, политолог Татьяна Становая отмечает, что на данный момент правящая верхушка условно разделена на три конкретные группы, которые по-разному относятся как к персоне Алексея Навального, так и к методам противодействия оппозиционеру. И именно от того, какая из групп сможет настоять на своем варианте, добавляет эксперт, и будет зависеть ближайшая судьба блогера и политика.

«Внутри российской власти на данный момент есть не менее трех основных категорий "групп", которые делятся в зависимости от их отношения к так называемой проблеме Навального.

В первую группу входят силовики, для которых в этом вопросе все относительно понятно и однозначно. Они считают Алексея Навального преступником, место которому в тюрьме. Протесты же они не считают своей проблемой. Тем более, что одно не должно зависеть от второго. Проще говоря, согласно их логике, нельзя идти на поводу у ничего не понимающей толпы. Это для них – не политика. Плюс после того, как Навальный фактически наехал на ФСБ, его посадка превратилась в дело чести и способ восстановления справедливости, разумеется, в их понимании. Эта группа очень хочет, чтобы Навальный вернулся и жаждет посадить его, причем надолго. Теперь это для них стало вопросом мести и принципа.

Вторая группа – это "администраторы". Они тоже не считают Навального политиком. Но они занимаются обслуживанием Путина, а Путину нужны спокойствие, порядок и тишина. Для них идеальным вариантом было бы, чтобы оппозиционер оставался в Германии. Они понимают, что его арест создаст немало шума и даже может спровоцировать протесты, обострить затихший конфликт между властью и прогрессивной частью общества. Но эти "администраторы" совсем не являются теми, кто имеет последнее слово в обсуждении вопроса о том, что дальше делать с Алексеем Навальным. Поэтому, если будет принято решение его посадить, они будут содействовать посадке.

И третья группа – обеспеченная ресурсами и максимально приближенная к власти часть российской элиты, которая вообще не видит в Навальном реальную угрозу президенту Путину, вообще не опасается его возвращения. Эта группа в большей степени опасается ошибок власти в выборе метода купирования самой проблемы. Для этой части правящей элиты, которая вовлечена в крупный государственный бизнес и нуждается в хороших отношениях с Западом, возвращение оппозиционера – не угроза. Но они понимают, что его арест может спровоцировать длительную и вялотекущую дестабилизацию обстановки. В этой части элиты зреет мнение о том, что слабую оппозицию необходимо интегрировать, впитывать и поглощать, а не пытаться сломать через колено. Но Путин не особо прислушивается к ним, поскольку у них другой профиль.

Разумеется, окончательное решение будет принимать лично Путин. Но его роль в этой истории по большому счету сведена к отмашке в пользу той или иной модели решения проблемы Навального, которая покажется ему наиболее простой и надежной. Как бы там ни было, но основной итог минувшего года заключается в превращении внесистемной оппозиции в криминал по версии власти. А с криминалом никто не использует политические методы борьбы», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.