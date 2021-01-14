ЕСПЧ не признал ряд претензий Украины к РФ по вопросу присоединения Крыма

Большая палата Европейского суда по правам человека частично признала приемлемым поданный со стороны Украины иск в отношении России по вопросу присоединения Крыма к территории РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на российский Минюст.

Невалидными признаны следующие претензии Украины: незаконное изъятие имущества у украинских военных, запугивание и преследование журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование сторонников киевской позиции по Крыму и отказ в регистрации религиозных организаций.

В ЕСПЧ в 2018 году были объеденены две жалобы Украины в отношении России от 2014 и 2015 годов. Украина настаивает, что процесс перехода Крыма во владение РФ является аннексией, но в России настаивают, что территория присоединилась на основании проведенного референдума.