Путин ищет замену Лаврову: политолог о скорой отставке главы МИД РФ

Впервые дискуссия вокруг возможной отставки главы МИД России Сергея Лаврова проявилась еще осенью 2020 года. Тогда главе российской дипломатии прочили отставку едва ли не по итогам встречи президента России Владимира Путина с сенаторами, однако об этом «судьбоносном», как считали многие, решении, Владимир Владимирович так и не объявил.

Впоследствии вопрос о судьбе кресла министра иностранных дел в стране как-то приутих, а о возможном уходе Лаврова даже подзабыли. Но ближе к концу года гадания вокруг даты отставки главы внешнеполитического ведомства и имен его возможных преемников возобновились с новой силой. Более того, имена людей, якобы претендующих на эту должность, в экспертной среде озвучивают довольно смелые, но в основном из списка тех, кто давно на виду. Между тем, как считает политолог Татьяна Становая, самые «популярные» в рамках этой дискуссии кандидаты на самом деле не выдерживают никакой критики. Причем, эксперт признает, что Владимир Путин, вероятнее всего, действительно ищет замену Лаврову, однако отдельно подчеркивает, что угадать имя нового министра вряд ли кому-либо удастся.

«На самом деле разговоров о предстоящем уходе Сергея Лаврова с должности главы МИД России стало очень много. Однако, что во всей этой истории забавно, так это то, насколько активно обсуждаются фамилии Нарышкина или даже Чубайса. Вероятнее всего, логика таких версий проста – чем безумней идея, тем больше к ней внимания. Неужели кто-то всерьез считает, что Путин на самом деле с кем-то будет обсуждать столь важное кадровое решение, что он занимается перебором кандидатур, взвешивая положительные и негативные моменты?

Разумеется, Путин точно ищет замену Сергею Лаврову, причем очень давно. Но делает он это так, что никто и никогда не поймет, каким в результате окажется его решение. Это как дорога с односторонним движением – говорить и предполагать можно сколько угодно, но точно понять, что именно предпочтет в данном случае президент – нельзя. Вероятнее всего, на стол Путину кладут самые разные фамилии, не исключено, что кто-то даже может поверить, что он и является основным кандидатом. Кто-то играет против своих врагов. К примеру, тот же Нарышкин вполне может не нравиться кому-то как глава СВР. Все это отражается в информационном поле – и попытки утопить неугодных, и личные хотелки.

Кроме того, на все это накладывается и тот факт, что спрос на другого министра очень большой. И дело не в том, что Лавров плохой, а в том, что внешняя политика превратилась в наше все: от того, каким будет новый глава МИД, будут зависеть повестка, риторика, акценты, проекты, распределение благ. Это может играть в пользу или даже против тех или иных инициатив. Для кого-то это может быть вопросом резкого политического успеха, а может послужить первым шагом к длительному политическому забвению.

Иными словами, ожидание нового главы Министерства иностранных дел выглядит вполне оправданным, однако многие из называемых фамилий пока попросту ни о чем. Безусловно, есть примерный список кандидатов, который вполне логично напрашивается. Это могут быть Денисов, Грушко, Рябков или кто-то из администрации президента. Но это уже совсем другая история», – пишет эксперт.