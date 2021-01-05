Сноудена, Ассанжа и Меннинг выдвинули на Нобелевскую премию за мужество

Мейрид Корриган, получившая Нобелевскую премию в 1976 году, выдвинула на ее соискание бывшего агента нацбезопасности Эдварда Сноудена, создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Меннинг.

«В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа», — цитирует «Новая газета» Мейрид Корриган.

Она отметила, что Джулиан Ассанж выполнил свой долг, не став скрывать факты войн в Ираке и Афганистане. Эдвард Сноуден тоже не стал покрывать незаконное наблюдение за гражданами США и правительствами стран.

Напомним, ранее Англия отказалась высылать Джулиана Ассанжа в США, связывая это с его нестабильным психическим состоянием. А у Эдварда Сноудена в России родился сын, он вместе с супругой намерен получить российское гражданство.