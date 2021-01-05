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Путин обсудил с Меркель совместную борьбу с пандемией

Политика
15:57, 05 января 2021

Путин обсудил с Меркель совместную борьбу с пандемией
Global Look Press
Global Look Press

5 января состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом в Кремле не сообщают, обсуждался ли вопрос о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Основным вопросом стала борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Лидеры двух стран обсуждали перспективы по сотрудничеству в производстве вакцин. Меркель и Путин договорились о продолжении сотрудничества немецкого и российского министерств здравоохранения и иных профильных ведомств.

Также в разговоре были затронуты темы урегулирования военных конфликтов в рамках «нормандских саммитов».

Теги: #Путин #Вакцина от коронавируса #Меркель

Рубрика: Политика

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