Беларусь начала новый год с традиционного воскресного протеста против Лукашенко

В Минске первое воскресенье 2021 года началось с протестных шествий противников действующей власти. Против режима Александра Лукашенко выступили жители как минимум нескольких районов столицы: Советский, Сухарево, Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивная и других. Видео шествий сотен людей с бело-красно-белой символикой распространяются в Telegram-каналах.

Отмечается, что в некоторых районах митинги начались ещё до рассвета.

Акции против режима сейчас преимущественно проходят во дворах, о деталях их проведения люди договариваются в групповых чатах. Это новая форма протеста, которая выработалась после возобновления массового насилия силовиков над людьми в ходе ряда массовых протестов на центральных площадях.

О задержаниях на сегодняшних протестах пока не сообщается. Однако в одном из районов Минска была замечена небольшая группа из примерно 20 человек с государственной символикой (красно-зеленой). Они, предположительно, поддерживали Лукашенко. Самого диктатора среди них не заметили.

Среди лозунгов протестующих против нынешнего режима в основном преобладали традиционные: «"Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!"» и другие.

Кроме того, у здания журфака БГУ прошла акция солидарности с репрессированными журналистами. На их плакатах написано «Free Press Club», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний» и «Не стань Азаренком [белорусский телепропагандист]» Как пишет Telegram-канал Nexta, в 100 метрах от этого места находится здание службы безопасности президента.