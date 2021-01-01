В Беларуси местные власти смогут вводить налоговый сбор при выезде за рубеж

На национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликован документ о поправках в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, областные Советы депутатов смогут вводить на своих границах сборы в пунктах пропуска на территории других стран. Эту новацию власти объясняют как «дополнительную меру для консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Предполагается, что за выезд из страны можно будет взять с гражданина не более 30 долларов. При этом, если местные власти не установили тариф, то он равен нулю.

Платить за пересечение будут водители, чье авто весит до пяти тонн и имеет не более восьми пассажирских сидений, не считая водительского.