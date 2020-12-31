В отношении журналиста начато расследование за оскорбление Лукашенко

Задержанный 22 декабря белорусский журналист сайта «Первый регион» Сергей Гордиевич стал фигурантом дела об оскорблении президента РБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

До сих пор корреспондент находился под домашним арестом. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает в качестве наказания либо штраф, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

При этом не уточняется, что именно подразумевалось под оскорблением. Сам сотрудник СМИ вины не признает. Его адвокат предполагает, что предварительное расследование продлится два месяца.

Напомним, что после объявленных в августе ЦИКом результатов выборов президента Беларуси в стране начались массовые протесты.