Глава субъекта РФ публично пообещал убить других граждан России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире регионального государственного телеканала ЧГТРК «Грозный» призвал к декларации угроз убийства другим гражданам Российской Федерации, родственникам братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых из Ингушетии, которые были убиты во время стрельбы в Грозном. Требование было обращено к главе парламента Чечни Магомеду Даудову. Отметим, что, согласно Конституции РФ, исполнительная и законодательная власть должны быть независимы друг от друга.

«Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища», — сказал Кадыров.

Даудов этот приказ исполнил и опубликовал в своем Instagram обращение к ингушским тейпам Тимурзиевым и Султыговым, потребовавшим обосновать утверждение чеченских властей, что братья Тимурзиевы были террористами, отпустить их родственников и выдать тела погибших.

Даудов позвал тейпы в парламент Чечни, в том числе «от имени своего президента Рамзана»: «Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана [чеченские силовики, жертвы перестрелки, — ред.], на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придёте вы или нет», — пишет глава парламента (цитата по «Кавказскому узлу»).

Он подчеркнул, что им будет объявлена «кровная месть за убийство невинного и безоружного». Ничего про освобождение родственников нападавших он не сказал.

Подобные высказывания от официальных лиц государства возмутили многих пользователей соцсетей. Среди них оказался и оппозиционный политик Алексей Навальный, заявивший о недопустимости подобного, отдельно отметив, что это является нарушением российского законодательства: