Республиканцы не позволили Сенату голосовать по увеличению выплат до $2000

Американские граждане ограничатся помощью в 600 долларов, как это было заявлено изначально, так как принятое Конгрессом решение о её увеличении до 2000 долларов в Сенате было заблокировано представителями Республиканской партии, передает «Интерфакс».

Двумя днями ранее в Палате представителей Конгресса проголосовали за эту инициативу, причем кроме большинства демократов в пользу предложения проголосовали также и часть республиканцев. Члены Демократической партии в Сенате добивались проведения голосования: «Все, о чем я прошу, — это дать нам право голоса. В чем проблема? Позвольте сенаторам Соединенных Штатов проголосовать за чек на $2 тысячи или против него», — приводит агентство фрагмент выступления сенатора Берни Сандерса. Ранее отмечалось, что, несмотря на перевес республиканцев в Сенате, голосование может стать непредсказуемым.

Однако республиканцы считают, что эта мера, поддержанная их президентом Дональдом Трампом, должна сопровождаться голосованием по ещё двум вопросам: расследованию нарушений на выборах и установлению ответственности социальных сетей за публикацию контента.

В Демократической партии не намерены даже начинать разговор об этих вещах.