Insider: Депутат Макаров не живет в единственной задекларированной квартире

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, член президиума генсовета «Единой России» официально задекларировал лишь одну квартиру площадью 53 квадратных метра на улице Верхняя Масловка в Москве. Однако, как выяснил The Insider, депутат по этому адресу на самом деле не проживает.

Вывод о том, что в указанной г-м Макаровым квартире он не проживает, журналисты сделали, прийдя туда и поговорив с консьержкой. Она также рассказала, что раньше там жила мать депутата, но «он давно уже как забрал ее к себе». Где именно расположено упомянутое «к себе», женщина говорить отказалась. Найти реальное место жительства депутата изданию не удалось.

Расследователи отмечают: если исключить вариант, что единоросс Макаров спит в своей машине, это может говорить о незаконном сокрытии им недвижимости. Даже если он не арендует, а просто живет у родственников, это все равно должно было бы найти отражение в его декларации. Хотя директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов отмечает, что не исключены и варианты, когда антикоррупционное законодательство удается обойти таким образом, чтобы избежать декларирования своего жилья.

«Депутаты Госдумы пользуются дырой в законе, позволяющей не декларировать пользование недвижимостью, если срок договора аренды не превышает 11 месяцев, — поясняет эксперт. — Однако с юридической точки зрения, если договоры пролонгируются [продлеваются, — прим. ред.], то это должно находить отражение и в документах Росреестра, и в декларации. Если же Макаров проживает неофициально не у членов семьи, то это уже имущественная услуга, и вопрос перемещается в коррупционную плоскость».