РИА Новости сообщает о юридической возможности требовать экстрадиции Навального

Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет российской стороне направить в Германию официальный запрос о выдаче оппозиционного политика Алексея Навального в связи с предъявляемыми Следственным комитетом обвинениями. Об этом сообщает РИА Новости, отметив, что за мошенничество в особо крупных размерах, которое ему вменяют следователи, можно требовать до 10 лет лишения свободы.

Государственное информационное агентство указывает, что требовать экстрадиции можно и в отношении подозреваемых по делу, которое предусматривает заключение на срок от трех лет. Для заочного ареста его нужно сперва объявить в международный розыск.

Отметим, что г-н Навальный все обвинения в свой адрес отрицает. Сейчас он находится в Германии, где проходит курс реабилитации после отравления химическим веществом группы «Новичок», какие, по данным журналистского расследования, до сих пор производятся в российских государственных структурах. До начала уголовных преследований политик отмечал, что не может назвать точную дату возвращения, так как это будут определять врачи, основываясь на его состоянии здоровья. После того как ему пригрозили колонией, Навальный пока не комментировал, намерен ли вернуться в Москву.

Даже если российская сторона потребует экстрадиции Навального, решение о ней в конечном счете будут принимать власти Германии. Если они сочтут преследование оппозиционера политически мотивированным, они могут отказать в выдаче. То же относится и к возможному обращению в Интерпол, который, к примеру, в начале декабря отказался заниматься розыском беглых банкиров братьев Ананьевых, которые в России обвиняются в растрате, легализации незаконных доходов и хищении сумм, превышающих 100 миллиардов рублей. Согласно правилам Интерпола, они не занимаются поиском лиц, если их преследование может быть связано с политикой, а в отношении братьев Ананьевых структура такую связь увидела.