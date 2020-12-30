Политолог случайно раскрыл, кого в Кремле считают главным преемником Путина

Ситуация, при которой армия российских политологов уже третий день обсуждает «список преемников Жириновского», выглядит немного странной. И в самом деле, свое заявление Владимир Вольфович сделал в эфире довольно известного политического ток-шоу, основной лейтмотив которого, изначально построен на громких заявлениях, редко имеющих реальное отношение к российской политике как таковой. Да и сама персона лидера ЛДПР в определенной степени намекает на то, что воспринимать озвученный им список преемников Путина всерьез – преувеличение. Ведь, назвав имена премьера Мишустина, столичного мэра Собянина, главы Совфеда Матвиенко, политик традиционно подытожил свой спич заявлением о том, что следующим президентом России все-таки станет именно он.

Впрочем, определенную роль в этой истории сыграл тот факт, что в экспертной среде Жириновского считают эдаким скрытым «рупором Кремля», который становится первым проводником тем, обретающих впоследствии официальную окраску. Дескать, именно через лидера ЛДПР власть порой «прощупывает» почву, доверяя ему высказываться о темах, обсуждение которых прежде считалось табуированным. По этой причине ряд экспертов сразу же предположили, что заявление Владимира Вольфовича является попыткой Кремля вывести дискуссию о смене власти в стране и даже предполагаемом уходе президента в более широкую плоскость.

Известный российский политолог Илья Гращенков в связи с этим даже решил провести небольшое исследование и выяснить, за кого из названных Владимиром Вольфовичем кандидатов готовы отдать свои голоса россияне. Как отмечает эксперт, в проведенном им опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек, а его результаты оказались неожиданными.

«Прежде всего, 45% респондентов выбрали пункт «другой кандидат», хотя среди представленных фамилий были практически все топовые фигуры. Вероятнее всего, предпочтения тех, кто принял участие в опросе, лежат в несколько другой плоскости, например, не преемников, а оппонентов президента Путина. Возможно, есть смысл провести еще один опрос, включив в него фамилии популярных оппозиционеров», – отметил он.

Кроме того, отдельное внимание Гращенков обращает на тот факт, что из 55% тех, кто все же выбрал того или иного «преемника» Владимира Путина, не сформировалась группа голосовавших, которая выделила бы явного лидера, имеющего серьезный перевес над остальными конкурентами. Между тем, первое место в голосовании досталось премьер-министру Михаилу Мишустину, набравшему 10% голосов, вторым оказался Алексей Кудрин с результатом в 9%.

«Примечательно, что Мишустин и Кудрин фактически близкие по духу чиновники, тем более что действующего главу правительства в свое время называли именно креатурой Кудрина. Таким образом в условные лидеры выбивается пара Мишустин-Кудрин», – добавляет Гращенков.

В то же время эксперт обращает внимание на то, что в первую тройку не удалось войти главе Тульской области Дюмину, которому чаще других приписывали роль «преемника» Путина. Он в этом опросе сумел набрать лишь 6% голосов. На пятой позиции снова оказались два кандидата с одинаковым результатом в 5%. Речь о бывшем президенте Медведеве и главе Службы внешней разведки Нарышкине.

«Это тоже довольно странный результат, поскольку Нарышкин был спикером Государственной думы, а Медведев является главой партии-власти. В то же время, в высших эшелонах власти экс-президента считают самым вероятным кандидатом, даже не обращая внимания на его антирейтинг. Замкнула список спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, которой досталось лишь 4%. Судя по всему, россияне пока не готовы к женщине в роли президента.

В результате 45% опрошенных хотели бы видеть кого-то другого кроме названных кандидатов, и возможно, совсем не преемника. Остальные 55% удовлетворены тем перечнем кандидатов, которые были названы Жириновским, а наибольшее предпочтение отдается именно премьеру Михаилу Мишустину», – заключил политолог.