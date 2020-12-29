Россия ввела санкции против неназванных лиц из спецслужб и разведки Германии

Министерство иностранных дел России заявило о санкциях против немецких силовиков. Это ответ на ограничения, введенные Германией из-за взлома депутатов Бундестага в 2015 году.

МИД РФ отрицает свою причастность к атаке на немецкий парламент и считает дело против России сфабрикованным из ряда «дела о русских хакерах»: «Вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны», — уверены дипломаты. Там считают, что Германия отказалась от предложений провести совместные консультации.

Конкретные лица, против которых вводятся российские санкции, впрочем, не называются. МИД лишь указал, что это «руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ» и оставил за собой право расширить стоп-лист.

Ранее Совет Европы ввел санкции против 85-го главного центра спецопераций ГРУ, его офицера Дмитрия Бадина и главы ГРУ Игоря Костюкова. Их в Германии считают ответственными за взлом. Их же в хакерских атаках на другие объекты обвиняют в США и Великобритании.