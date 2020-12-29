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Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к "ее подопечному"

Политика
13:55, 29 декабря 2020

Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к "ее подопечному"
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ФСИН вызвать оппозиционного политика Алексея Навального в Москву к 09:00 утра сегодня, о котором стало известно накануне вечером, не имеет к Кремлю никакого отношения. 

«Если вы думаете, что он [Путин] вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Рабочая повестка дня [президента] достаточно обширная и напряженная, поэтому президент не осведомлен о требованиях ФСИН к ее подопечному», — приводит слова пресс-аташе «Интерфакс». 

Он также заверил, что никаких ограничений для возвращения в Россию персонально для Навального не вводилось и он, как и любой гражданин «волен возвращаться в свою страну».

Сам оппозиционер уверен, что за требованием ФСИН, которое неожиданно возникло в предпоследний день его испытательного срока, когда он находился на реабилитации в Германии, стоит персонально Владимир Путин. По мнению Навального, он пытается отомстить за то, что политик выжил после попытки убить его химическим оружием в Томске.

Кроме того, дело «Ив Роше», по которому ФСИН считает оппозиционера условно осужденным, Навальный ранее оспорил в Европейском суде по правам человека. Там признали, что дело является политически мотивированным, а состава преступления в действиях Навального нет. ЕСПЧ также присудил политику компенсацию, которую, как поделился Навальный, Минюст РФ выплатил. Оппозиционер уверен, что дело «Ив Роше» полностью сфабриковано и его должны закрыть.

ФСИН предупредила, что если политик не явится в указанное время, его условный срок (пять лет) будет переведен в реальный (3,5 года).

Теги: #Навальный #Песков #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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