Навального прикрывают силовики: политолог сделал неожиданное заявление

Не так давно стало известно о том, что условный срок известного российского оппозиционера Алексея Навального, который до сих пор находится в Германии, где проходил лечение и реабилитацию после громкой истории с возможным отравлением, могут переквалифицировать на совершенно реальный. В понедельник, 28 декабря, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от политика уже к 29 декабря явиться в управление ведомства. В противном случае ФСИН может обратиться в суд и потребовать заменить Алексею Навальному условное наказание на вполне реальный тюремный срок.

Разумеется, что в экспертной среде о столь неожиданном заявлении представителей пенитенциарной системы России заговорили как о попытке властей запугать оппозиционера, роль которого заметно возросла не только в российской, но и в мировой системе координат. Высказывались предположения о том, что возвращение Алексея Навального в Россию – крайне нежелательный для Кремля сценарий, избежать которого, не подняв шумихи, федеральный центр просто не может, а потому изобретает подобные способы, ставя популярного блогера-оппозиционера в заранее проигрышную позицию, вне зависимости от того, какое решение он примет.

Между тем, как считает политолог Максим Жаров, суть происходящего может оказаться не настолько очевидной и в чем-то даже неожиданной. По словам эксперта, на самом деле у Навального в России всегда было сильное прикрытие в силовых структурах, что и позволяло ему в течение всего этого времени оставаться на свободе. И даже нынешнее требование ФСИН, убежден политолог, является своего рода неосознанной попыткой усилить роль Навального в оппозиционном движении, превратив его в единственно возможного лидера протеста.

«У Алексея Навального с давних пор было довольно мощное прикрытие в российских силовых структурах. Поэтому то, каким образом его сейчас пытаются быстро подвести под замену условного срока на реальный, происходит совершенно неслучайно. В действительности дать Навальному реальный срок нужно было уже довольно давно, однако «силовое» прикрытие ему все время помогало.

Что же касается препятствования его возвращения в Россию, то, с точки зрения власти, не пускать Навального в страну на данный момент нельзя. Но и впускать его обратно тоже нельзя. И теперь его прикрытие с помощью подобного гибридного и неуклюжего хода фактически превращает Навального в безальтернативного лидера протеста», – пишет Максим Жаров в своем авторском Telegram-канале.