НАТО озаботится угрозой биологического оружия. Оно запрещено, как и химическое

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за пандемии коронавируса Альянс усилит свое внимание к вопросу возможного применения биологического оружия. Хотя сам ковид имеет естественное происхождение, нельзя исключать, что другой вирус запустят террористы, предупреждал ранее генсек ООН Антониу Гутерриш.

Не исключил генсек НАТО и того, что биологическое оружие может применить враждебное альянсу государство: «Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует», — приводит его слова Deutsche Welle.

Напомним, что Россия официально заявила об уничтожении всех запасов химического оружия, однако её уже несколько раз подозревали в использовании боевого отравляющего вещества «Новичок». А расследование ряда российских и зарубежных СМИ установило, что власти продолжают разработку и усовершенствование химического оружия в госучреждениях.

Столтенберг заверил, что НАТО не располагает ни химическим, ни биологическим оружием, так как уничтожил его, а в случае крупномасштабной атаки запрещенными видами вооружения готов ответить с использованием своего ядерного или обычного оружия: «У нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования», — заверил он, напомнив, что в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора нападение на любое государство-член НАТО «будет рассматриваться как нападение на [Альянс] в целом».

Для упреждения подобных угроз в Альянсе уже усилили работу с разведывательными данными, которые в том числе предоставляют их партнеры.