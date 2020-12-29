BYPOL: Есть запись, где Караев говорит о фабрикации дела против Тихановского

Белорусская общественная организация BYPOL опубликовала запись разговора, где мужчина, голос которого похож на бывшего главу МВД Республики Юрия Караева, рассуждает о необходимости сфабриковать уголовное дело против выдвигавшегося в президенты Сергея Тихановского, мужа непризнанной главы государства Светланы Тихановской, пошедшей на выборы вместо него. «Нет на него нет статьи — надо придумать», — говорит человек на записи.

На записи он утверждает, что такие, как Тихановский, «опаснее всех», потому что «этот быдлоган страну хотел раскачать». Предполагаемый Караев также осуждает заявления оппозиционера о коррупции в стране: «В России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал». Вместо этого, по словам спикера, Тихановский решил подорвать основы стабильности в Беларуси, где «самое покорное население» и «самые лучшие милиционеры в мире».

Далее человек, похожий по голосу на Караева, признается, что дело против оппонента Лукашенко является политически мотивированным и правоохранительные органы давно занимались его разработкой: «Хорошо его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими [сотрудниками Следственного комитета РБ, — ред.] работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: "По пределу, по беспределу...". Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит. Пусть сдохнет там», — говорится на пленке.

Отметим, что никаких подтверждений в пользу того, что этот голос действительно принадлежит Караеву, BYPOL не приводит. Также не объясняется, каким образом запись была сделана и как попала в руки белорусской оппозиции. Ранее в прессу уже не раз попадали сливы с разговорами высокопоставленных белорусских чиновников.