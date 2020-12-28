Заметку, как депутат Хинштейн бегал и громил гостиницу в трусах, требуют удалить

Роскомнадзор потребовал от издания «Бабр» удалить перепечатку текста о похождениях председателя комитета по информационной политике, «депутата-громилы» Александра Хинштейна. В материале рассказывается, что на день рождения друга он снял гостиницу в Иркутске, якобы выписал туда два самолета приятелей и артистов, а потом якобы бегал в одних трусах и буянил так, что Лолита, Максим Галкин и Александр Песков долго боялись выйти из номеров. Издание полагает, надзорное ведомство просто пытается «обелить» единоросса.

В требовании об удалении материала Роскомнадзор пишет, что информация противоречит российскому законодательству, однако, что конкретно в тексте запрещено законом, не указано. Материал издание было вынуждено удалить под угрозой блокировке. Это не собственная публикация, а перепечатка с сайта «Полит.ру», где есть отсылки на газету «Жизнь».

В материале говорится, что г-н Хинштейн учинил в снятой гостинице «настоящий дебош», бегал по ней в трусах в красный и белый горошек, пугая приглашенных им постояльцев и «бил окна». «Депутат Госдумы держал в заложниках Галкина и Лолиту. Александр Хинштейн так дебоширил в ижевской гостинице, что артисты боялись выйти из своих номеров до рассвета», — говорится в тексте.

Сам Хинштейн подтверждает, что был тогда в гостинице, но уверяет, что все его действия были строго в рамках закона.

Хинштей является одним из соавторов принятого недавно законопроекта, обязывающего соцсети искать и удалять материалы, содержащие мат, оскорбления, критику власти, «незаконный» контент и прочее. Каким образом они должны это определять, до сих пор непонятно.

Требование надзорного ведомства, а также законодательную деятельность г-на Хинштейна в своем Twitter прокомментировал оппозиционный политик Алексей Навальный: «То есть депутат "Единой России" Хинштейн специально внёс закон, по которому он теперь беспрепятственно удалить из интернета историю о том, как бегал голый по гостинице? Прелесть какая», — рассудил он.