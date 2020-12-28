"Рождество – это символично": Соловей оценил новость о возвращении Навального в Россию

Сторонники Алексея Навального обсуждают информацию о том, что оппозиционер прилетит на родину уже в новогодние праздники.

Первые сообщения о возможном возвращении Алексея Навального в Россию из Германии появились в соцсетях. По информации политолога Валерия Соловья, «разведданные» дошли до самых верхов российской власти.

– Несколько дней назад Кремль получил развединформацию, что Алексей Анатольевич планирует вернуться в Россию между 5 и 10 января 2021 года, – заявил Соловей.

Было бы очень символично, исходя из его чудесного спасения, чтобы Навальный вернулся в Россию 7 января, в Рождество, – считает политолог.

Валерий Соловей отметил, что в России пока нет правовых механизмов, которые бы помешали Алексею Навальному вернуться в страну. Но что ждет оппозиционера на родине – большая загадка.

По словам Соловья, основатель ФБК, устроивший «веселую жизнь» спецслужбам двумя сериями расследования своего отравления на YouTube, получил серьезный сигнал, которым, по мнению политолога, стало недавнее задержание и обыск дома у Любови Соболь. Соловей считает, что неприятности юриста ФБК, постоявшей возле двери одного из возможных отравителей Навального Константина Кудрявцева, – не что иное, как реакция на информацию о возвращении оппозиционера в Россию.

– Ее арестом хотят показать, что может произойти со всеми союзниками Алексея Навального и с ним самим, – заявил Валерий Соловец в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

Решит ли вернуться Навальный после такого «месседжа», как воспримет сигнал, который ему послали, возбудив дело против Соболь, – знает только он сам, – подчеркивает политолог. – И вообще, январь – «сонный» месяц. С моей точки зрения, в январе Навальному нет смысла возвращаться. Поэтому и в Кремле нет стопроцентной убежденности, что эта информация правдива.