Кремль просит "отнестись с пониманием" к личной жизни Путина: "Никакой завесы тайны"

О Владимире Путине гражданам всё известно, и вокруг него не существует «никакой завесы тайны», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, однако, оговорившись, — «почти никакой».

«Где он живет — всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери — да, у него есть дочери. Кто они — да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял, почему», — приводит «РИА Новости» слова представителя Кремля. Он также добавляет, что многие граждане понимают, почему глава государства ограничивает информацию о своих детях.

Расследования о бизнесе предполагаемых членов президентской семьи Песков назвал «информационными упражнениями», в связи с которыми в жизни главы государства никаких изменений не будет. По логике г-на Путина, как считает его пресс-атташе, «главное — это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы». А к тем вопросам, которые касаются его «личного пространства», надеется национальный лидер, люди «отнесутся с пониманием».

Песков заверил, что различные голосования, которые не имеют прямого отношения к Путину, тем не менее демонстрируют поддержку именно ему, и это «дает право президенту на такое личное пространство».

После опубликованного недавно расследования «Проекта» появилась вероятность, что у президента не две дочери, как считалось ранее, а три. Две его предполагаемые дочери от законной супруги, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, неоднократно были замечены в бизнесе, связанном с государственными структурами. По данным «Важных историй», предполагаемый бывший зять Путина Кирилл Шамалов официально купил акции «Сибура» стоимостью в 380 миллионов за 100 долларов. Позднее сообщалось, что соглашение могло включать и другие пункты, какие — не уточнялось.

По данным «Проекта», у президента также есть ещё и внебрачная дочь от Светланы Кривоногих, ставшей после знакомства с ним миллиардершей, причем она получила долю в банке «Россия», который связывают с другом Путина Юрием Ковальчуком.

Недавно Пескову пришлось опровергать и информацию о существовании бункера, в котором, по слухам, переживает пандемию глава государства. Кроме того, пресс-секретарь также опроверг сведения о том, что у Путина есть два одинаковых кабинета в Сочи и в Ново-Огарево, чтобы никто не знал, где именно снимаются его встречи с чиновниками. Судя по фотографиям, кабинеты действительно незначительно отличаются малозаметными деталями, в остальном они идентичны.