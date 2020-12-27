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"Россия отравлена старичком": Синие трусы и плакаты появились в центре Владивостока

Политика
12:10, 27 декабря 2020

"Россия отравлена старичком": Синие трусы и плакаты появились в центре Владивостока

Во Владивостоке граждане устроили серию одиночных пикетов из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального, передает издание VL.Ru

На акцию пришли порядка 15 участников «Бессрочного протеста», которые пикетируют каждую неделю, регулярно меняя тему своей гражданской активности. В этот раз они удостоили внимания г-на Навального, опасаясь не только за страну, но и за свою жизнь: «Требуем провести расследование отравления Навального, иначе могут отравить кого-то из нас», — написала на своем плакате Марина Железнова.

«Пусть в следующем году у нас после выборов не будет избитых и убитых, посаженных, репрессированных. Это был бы лучший подарок для России», — выразила новогоднее пожелание другая участница акции.

Кирилл Чистяков пришел на мероприятие с плакатом «Россия отравлена старичком», а Георгий Какабадзе — с синими трусами. Оба недвусмысленно намекали на причастность российских властей к попытке убийства оппозиционного политика.

Как отмечает издание, ранее активисты уже проводили акцию «политического чаепития» в поддержку Навального, когда в СМИ доминировала версия о том, что политика пытались отравить с помощью выпитого им в аэропорту чая, но после этого вышло большое расследование, а также признание предполагаемого отравителя Константина Кудрявцева, одного из членов специальной группы внутри НИИ-2 ФСБ.

Теги: #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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