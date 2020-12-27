Посол США вместо "Спутника V" попросил Россию отпустить американских граждан

Посол США в Москве Джон Салливан предпочел вежливо отказаться от российской вакцины «Спутник V», которой ему предложили привиться на Новый год в пользу граждан России. Лучшим подарком от российского МИДа он считает освобождение из-под стражи двух американцев, которых судят в РФ, вакцину он просил у Санты.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина (...) Однако, так как МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям, и утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида», — говорится в сообщении пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекки Росс.

Говоря о вакцине, она также не забыла упомянуть, что препарат американской компании Phizer уже был сертифицирован профильными ведомствами множества стран и уже позволил им начать проводить массовую вакцинацию среди своего населения. Среди таких государств она перечислила страны Евпросоюза, начавшие прививки сегодня, Великобританию, Латинскую Америку и сами Соединенные Штаты.

Ранее посол Салливан попросил у Санта-Калуса вакцину от ковида, хоккейную клюшку и новые кроссовки.