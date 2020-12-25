СК: Проникнуть в квартиру "убийцы" Соболь помогали люди в форме Роспотребнадзора

Пресс-служба ГСУ СКР по Москве сообщает, что юриста Фонда борьбы с коррупцией во время её попыток поговорить с предполагаемым членом банды отравителей Алексея Навального Константином Кудрявцевым сопровождали «лица», которые «незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора».

В ведомстве утверждают, что Соболь с коллегами якобы пытались незаконно проникнуть в квартиру к «пенсионерке». Предположительно, речь идет о Галине Субботиной, тёще Кудрявцева. Одной квартирой в этом доме полностью владеет Кудрявцев (он купил её за 7,5 миллиона через два месяца после попытки убийства), а второй — он, его супруга и теща в равных долях.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.

Как утверждается, уголовное дело возбужденно против Соболь. Ранее сообщалось, что она проходит как свидетель.

Адвокат политика Владимир Воронин в своем Twitter приводит фотографии того, как в кабинет следователя, где находится Соболь, между следственными мероприятиями ворвалась съемочная группа телеканала «Россия-1». По его словам, в этот момент они начали провоцировать Соболь, записывая это на камеру: «Комитетские, у вас как дела, всё в порядке, может, помощь нужна?» — добавляет он.