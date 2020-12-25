Навальный на втором месте по упоминаниям в соцсетях и на четвертом в СМИ

«Медиалогия» представила свою версию самых упоминаемых политиков и событий. Помимо ожидаемых первых лиц государства в топ-5 во всех категориях, кроме ТВ, вошел оппозиционер Алексей Навальный, почти вдвое увеличив свои результаты по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным компании, отравление Навального заняло четвертую строчку рейтинга самых интересных для россиян событий. На первом месте с огромным отрывом идет пандемия коронавируса, а за ней поправки к Конституции и протесты в Беларуси. Пятое место заняли протесты Black Lives Matter в США, передает РБК.

Если рассматривать именно рейтинги упоминаемости российских политиков, то тут колоссальный отрыв у президента Владимира Путина (он опережает второе место в пять раз). Далее идет премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Вдвое меньше, чем у главы столицы, упоминаний у Алексея Навального, который занял четвертую строчку, обогнав экс-премьера Дмитрия Медведева. По сравнению с прошлогодними данными, упоминаемость г-на Навального выросла вдвое. Также отметим, что в 2019 году на втором месте с сопоставимыми результатами, как в этом году у Мишустина, находился Медведев, но после смены поста он резко уменьшил свое присутствие в медиапространстве.

В социальных сетях Навальный по числу упоминаний обошел всех, кроме главы государства, который и здесь лидирует с пятикратным отрывом. Зато Мишустин (3-е место) отстает от Навального втрое. Далее идут Собянин и Медведев, передают «Открытые медиа».

Радикально отличается картина упоминаний на телевидении, которое, судя по данным «Медиалогии», вообще не заметило интереса в обществе к теме Навального. На ТВ оппозиционер и вовсе не попал в пятерку: снова с кратным перевесом первое место занял презиедент Путин, затем идут Мишустин, Собянин, с двукратным отставанием от него на четвертом месте расположился глава МИД Сергей Лавров, а на последнем месте — спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний отстал вдвое даже от Лаврова.