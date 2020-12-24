Сенатор попросил Минфин США проверить, правда ли Дерипаска нарушает санкции

Сенатор Шеррод Браун обратился к Министерству финансов США с просьбой проверить информацию о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска нарушает соглашение с американскими властями, благодаря которому санкции были сняты с принадлежащих ему компаний UC Rusal и EN+. Об этом сообщает Bloomberg.

Как неделю назад писал тот же Bloomberg, сведения, что Дерипаска вопреки требованиям договора продолжает участвовать в управлении фирмами, руководству Соединенных штатов передали коллеги из Евросоюза.

Г-н Браун, представитель Демпартии США, полагает, что предприниматель действительно продолжает операционное управление Rusal, продвигая интересы российского руководства. Он просит Минфин США прокомментировать эти обвинения и, если они соответствуют действительности, ввести против г-на Дерипаски новые санкционные меры.

Представители российского миллиардера все обвинения категорически отрицают.

Отметим, что санкции персонально с него так и не снимались, они продолжают действовать и сейчас. Послабление было сделано лишь для его компаний.

Вскоре после первой публикации Bloomberg г-н Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность по статье о госизмене для тех, кто «провоцирует» введение санкций против российских граждан и компаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции в данном вопросе, предположив, что это может отразиться на законотворческой деятельности депутатов Госдумы.

Представители российской оппозиции подвергли критике подобную позицию об «изменниках Родины», а политик Алексей Навальный напомнил, что у Дерипаски есть гражданство не только России, но и Кипра.