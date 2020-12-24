Оскорбивших граждан чиновников могут дисквалифицировать на год

На пленарном заседании Совфеда обсудят поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

Предполагается, что должностному лицу придется заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, если он допустит оскорбительные высказывания в отношении граждан при очном общении, в Сети или в СМИ. Также политику или чиновнику грозит отстранение на срок до года.

В случае повторного нарушения диапазон штрафа вырастет от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. А срок дисквалификации удваивается, пишет «Парламентская газета».

За оскорбление и унижение достоинства граждан или группы лиц в неприличной и иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме увеличиваются штрафы с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для юрлиц они вырастут с 500 тысяч до 700 тысяч.

Авторами поправок выступают глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Ранее Александр Хинштейн в своем микроблоге написал, что правовые гарантии для журналистов не распространяются на «оппозиционных провокаторов».