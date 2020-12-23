Трамп помиловал еще двоих фигурантов дела о "русском следе" в выборах-2016

Дональд Трамп помиловал двух осужденных за ложные показания по делу о вмешательстве РФ в выборы президента в 2016 году.

Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, речь идет об экс-советнике по международным делам при предвыборном штабе Трампа, Джордже Пападопулосе, а также юристе Алексе ван дер Зваане. Помимо них, помилование и смягчение приговоров получили еще 18 человек, в том числе трое осужденных за коррупцию конгрессменов-республиканцев и четверо сотрудников частной военной компании Blackwater, осужденных за убийство мирных жителей в Ираке в 2007-м.

Поясняется, что решение о помиловании должно помочь исправить ошибки, допущенные командой спецпрокурора Робетра Мюллера «в отношении многих людей».

В 2016 году Пападопулос, признавшийся в даче ложных показаний следователям ФБР, был приговорен к двухнедельному заключению. Юрист из Нидерландов, зять совладельца «Альфа Груп» Алекс ван дер Зваан работал на экс-главу штаба Трампа Пола Манафорта. В начале 2018-го он также признал вину в даче ложных показаний и провел в тюрьме месяц.

В конце ноября, после поражения на последних выборах, Дональд Трамп помиловал еще двоих осужденных за дачу ложных показаний по делу о предполагаемом вмешательстве Кремля в американские выборы в 2016 году – экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и советника Роджера Стоуна.